15 Октября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума примет закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

На этой неделе в Госдуме планируют принять закон, направленный на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов. Об этом заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Выдавать разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке будут теперь только спустя три года брака с гражданами России. Получить вид на жительство при усыновлении ребенка иностранец также сможет только спустя три года, при этом нужно будет доказать факт совместного проживания и заботы об этом ребенке.

"Услуги по оформлению фиктивных браков или фиктивного усыновления теряют смысл. Если же брак заключается ради создания семьи, то от этого он станет только крепче", - объяснил смысл законопроекта Вячеслав Володин.

Еще одна инициатива, направленная против нелегальной миграции, которую планирует рассмотреть Госдума – поправки в статью 63 Уголовного кодекса РФ о признании совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, обстоятельством, отягчающим наказание. По словам Володина, эти изменения станут серьезным препятствием на пути нелегальной миграции и тех, кто ее поощряет. "Отделаться минимальным наказанием уже не получится", — заявил Председатель Госдумы.

Кроме того, на этой неделе в первом чтении Государственная Дума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за организацию незаконной миграции. Наказание предлагается ужесточить до 15 лет лишения свободы.

"Из 879 осужденных в прошлом году за организацию незаконной миграции реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до одного года. Принятие закона сделает невозможным условное наказание для таких преступников, а также назначение наказаний по минимальным срокам", — подчеркнул Председатель ГД.

Теги: законопроект, миграция


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