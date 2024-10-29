Госдума ужесточила ответственность за организацию нелегальной миграции и усложнила сдачу экзаменов для приезжих

29 октября депутаты Госдумы РФ приняли сразу четыре законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Все инициативы получили единогласное одобрение депутатов.

В их числе, например, законопроект об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.

Также предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции организованной группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Сюда же относится установление меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан.

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн представил законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Особенно много внимания депутаты уделили проекту об установлении полного запрета для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Согласно внесенным поправкам, сертификаты о владении русским языком смогут выдавать мигрантам только государственные учреждения. Поправки предлагают правительству утверждать перечень государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а не коммерческих организаций, как было ранее. Также правительство будет определять размер оплаты за проведение экзамена по русскому языку.

Депутат от "Единой России" Ирина Яровая утверждает, что ранее на рынке образовательных услуг для мигрантов доминировали посредники, которые за большие деньги могли выдавать мигрантам сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку, независимо от того, владеет ли иностранец языком на самом деле или нет. Этот закон делает невозможным участие коммерческих организаций. У посредников цена сертификата о знании языка составляла от 9 до 12 тыс. рублей. Тогда как в госучреждениях 3 тыс. 800 рублей.

По словам депутата, все четыре принятых законопроекта взаимосвязаны, они формируют систему права в отношении обеспечения безопасности страны и ставят задачи правоохранителям. Их глобальная необходимость обусловлена тем, что преступления в миграционной сфере стали триггером общественного "невзаимодействия и недружелюбия". Кроме того, нелегальная миграция – это вид организованной преступной деятельности наравне с торговлей наркотиками и оружием.

В Госдуме подчеркнули, что изменения не косметические, а сущностные.

"Относя к категории особо тяжких преступлений организованную нелегальную миграцию, относя к тяжким преступлениям подделку документов, вводя ответственность до 15 лет лишения свободы, мы формируем невыгодность совершения этих преступлений. Исходя из того, что на территории России сейчас находятся 739 тыс. нелегальных мигрантов мы говорим о том, что предлагаемые системообразующие", - пояснила Ирина Яровая.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, объясняя суть блока законопроектов отметил, что инициативы направлены на безопасность граждан страны.

"Мы боремся с незаконной миграцией, мы боремся с преступностью, мы делаем все, для того, чтобы сделать эту сферу прозрачной. Знаешь язык – сдашь экзамен, не знаешь – учи. К нам должны приезжать те, кто будет соблюдать закон, знать язык и чтить наши традиции", – подчеркивает председатель ГД.