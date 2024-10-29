Госдума ужесточила ответственность за организацию нелегальной миграции и усложнила сдачу экзаменов для приезжих

29 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума ужесточила ответственность за организацию нелегальной миграции и усложнила сдачу экзаменов для приезжих

29 октября депутаты Госдумы РФ приняли сразу четыре законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Все инициативы получили единогласное одобрение депутатов.

В их числе, например, законопроект об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.

Также предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции организованной группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Сюда же относится установление меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан.

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн представил законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Особенно много внимания депутаты уделили проекту об установлении полного запрета для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Согласно внесенным поправкам, сертификаты о владении русским языком смогут выдавать мигрантам только государственные учреждения. Поправки предлагают правительству утверждать перечень государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а не коммерческих организаций, как было ранее. Также правительство будет определять размер оплаты за проведение экзамена по русскому языку.

Здание Государственной Думы РФ в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Депутат от "Единой России" Ирина Яровая утверждает, что ранее на рынке образовательных услуг для мигрантов доминировали посредники, которые за большие деньги могли выдавать мигрантам сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку, независимо от того, владеет ли иностранец языком на самом деле или нет. Этот закон делает невозможным участие коммерческих организаций. У посредников цена сертификата о знании языка составляла от 9 до 12 тыс. рублей. Тогда как в госучреждениях 3 тыс. 800 рублей.

По словам депутата, все четыре принятых законопроекта взаимосвязаны, они формируют систему права в отношении обеспечения безопасности страны и ставят задачи правоохранителям. Их глобальная необходимость обусловлена тем, что преступления в миграционной сфере стали триггером общественного "невзаимодействия и недружелюбия". Кроме того, нелегальная миграция – это вид организованной преступной деятельности наравне с торговлей наркотиками и оружием.

В Госдуме подчеркнули, что изменения не косметические, а сущностные.

"Относя к категории особо тяжких преступлений организованную нелегальную миграцию, относя к тяжким преступлениям подделку документов, вводя ответственность до 15 лет лишения свободы, мы формируем невыгодность совершения этих преступлений. Исходя из того, что на территории России сейчас находятся 739 тыс. нелегальных мигрантов мы говорим о том, что предлагаемые системообразующие", - пояснила Ирина Яровая.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, объясняя суть блока законопроектов отметил, что инициативы направлены на безопасность граждан страны.

"Мы боремся с незаконной миграцией, мы боремся с преступностью, мы делаем все, для того, чтобы сделать эту сферу прозрачной. Знаешь язык – сдашь экзамен, не знаешь – учи. К нам должны приезжать те, кто будет соблюдать закон, знать язык и чтить наши традиции", – подчеркивает председатель ГД.

Теги: закон, миграция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.10.2024 08:32 Мск 60 мигрантов фиктивно прописала у себя жительница Камчатки
Ранее 17.10.2024 00:14 Мск Госдума приняла проект о наказании за организацию незаконной миграции
Ранее 15.10.2024 13:38 Мск Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Ранее 15.10.2024 13:27 Мск За фиктивную регистрацию иностранцев в России придется заплатить 60 млн рублей
Ранее 15.10.2024 10:46 Мск Госдума примет закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Ранее 29.09.2024 09:42 Мск Госдума может признать незаконную миграцию тяжким преступлением

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети