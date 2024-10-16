Депутат ГД от Ингушетии открестился от обвинений в попытке "заказа" Кадырова

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев высказался о прозвучавших в его адрес обвинениях в попытке заказать убийство главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения", - приводит ТАСС слова Барахоева, сказанные во время встречи с общественностью на площадке строящейся мечети в Малгобеке (Ингушетия).

Напомним, ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову, а также двум депутатам Госдумы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Он заявил, что они якобы заказали его убийство из-за конфликта вокруг компании Wildberries и готовы были заплатить за это 100 миллионов (валюта не уточняется).