Депутат Госдумы Ризван Курбанов отрицает свое участие в подготовке покушения на Кадырова

Депутат Госдумы Ризван Курбанов отрицает свое участие в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Он заявил, что испытывал к нему уважением и выразил надежду, что справедливость будет восстановлена, а те, кто вносят раскол - наказаны, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана... И тому свидетель Всевышний", - заявил он на видеозаписи в своем telegram-канале

Напомним, ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову, а также двум депутатам Госдумы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову.

Он заявил, что они ранее заказывали его убийство из-за конфликта вокруг компании Wildberries. По версии Кадырова, они якобы готовы были заплатить 100 миллионов (валюта не уточняется).