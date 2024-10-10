Кадыров после "рейдерского захвата Wildberries" объявил кровную месть Керимову и двум депутатам ГД

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть бизнесмену Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, сообщает Baza. Политик требует доказать, что они не планировали покушение на него.

Кадыров впервые прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в центре Москвы. Глава Чечни во время совещания с местным силовым блоком заявил, что после этого происшествия в Сети началась кампания по травле кадыровцев.

"Это бизнес-ситуация. Барахоев Бекхан, Керимов Сулейман и Курбанов Ризван — крупные бизнесмены. Мало того, что они пытаются отобрать бизнес у этой женщины, так еще и пытались заказать мое убийство", — приводит слова Кадырова телеграм-канал.

"Я молчал об этом. Но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову и Курбанову, если они не докажут мне свою непричастность к этому. Почему? Потому что я — кавказец, я — чеченец. Я всегда возвращаю свое домой. Есть свидетели, и есть люди, у которых они меня заказывали, говоря "за сколько вы можете принять заказ", — заявил глава Чечни.

Ранее муж соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук дал большое видеоинтервью. В этом разговоре он среди прочего упомянул роль главы Чечни в истории семьи и назвал последние события вокруг Wildberries рейдерским захватом. Известно, что Рамзан Кадыров ранее высказал свою поддержку Бакальчуку в этом конфликте.

Стрельба произошла 18 сентября в Москве, у главного офиса маркетплейса в Романовом переулке. В результате погибли два охранника, семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Басманный суд Москвы арестовал 30 участников нападения. Всем им предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, в том числе на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Три из пяти перечисленных преступлений предполагают пожизненное заключение. Следствие еще не установило всех фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Самого Бакальчука, несмотря на обвинения по четырем статьям, вместо ареста отпустили домой.