Песков: Кремль не комментирует тему попытки покушения на Кадырова

Кремль не комментирует тему попытки покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не комментируем эту ситуацию", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что любой гражданин в случае угроз обращается в правоохранительные органы, которые принимают необходимые меры в соответствии с законом.

Напомним, ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову, а также двум депутатам Госдумы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Он заявил, что они якобы заказали его убийство из-за конфликта вокруг компании Wildberries и готовы были заплатить за это 100 миллионов (валюта не уточняется).