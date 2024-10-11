11 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Власти Ингушетии: призыв брить чеченцев за слова Кадырова о мести – провокация

В Ингушетии назвали провокацией призыв останавливать машины с чеченскими номерами и брить их владельцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии на официальном сайте.

В ведомстве призвали граждан быть терпимее друг к другу, а также сдерживать свою необоснованную агрессию. Отмечается, что все подобные заявления и высказывания являются источником роста напряженности между кавказскими республиками России.

Ранее стало известно, что призывы к таким действиям распространяются в интернете. В министерстве отметили, что нужно внимательно относиться к информации, которая поступает и проверять ее достоверность.

"Призываем вас проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации. Важно соблюдать закон и избегать участия в несогласованных митингах. Напоминаем, что за организацию несогласованных мероприятий предусмотрена административная ответственность", - написали в Министерстве.

Напомним, ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову, а также двум депутатам Госдумы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову.

Он заявил, что они ранее заказывали его убийство из-за конфликта вокруг компании Wildberries. По версии Кадырова, они якобы готовы были заплатить 100 миллионов (валюта не уточняется).

В Дагестане пока официально никак не отреагировали на угрозы.

Теги: Ингушетия, Кадыров, Чечня, Дагестан


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