Опрос: Большинство россиян сочли квадробинг поводом для беспокойства родителей

В России прошел опрос жителей о квадробинге. Большинство респондентов сочли увлечение ребенка квадробикой поводом для беспокойства родителей.

Таких людей набралось 74%. При этом более половины респондентов слышали о новой субкультуре (58%), в том числе почти треть хорошо знают, что это такое (31%). Среди опрошенных зумеров 87% заявили, что они знают или слышали о квадробинге. На втором месте находятся родители несовершеннолетних: те, у кого есть дети до семи лет (73%) и дети от восьми до 18 лет (68%). В опросе поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.