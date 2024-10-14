В Узбекистане будут штрафовать родителей квадроберов

В Узбекистане увлечение детей субкультурой квадробинга грозит родителям штрафом в $147.

Об этом сообщает МВД республики. Там считают, что "увлечение квадробингом противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо". Ведомство сослалось на специалистов, по мнению которых, "ребенок с квадроберисом может мириться с агрессивным поведением животных, травмировать себя и окружающих, наносить ущерб еще не полностью сформировавшейся психике ребенка, вызывать его изоляцию от общества".

Ранее стало известно, что в России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.