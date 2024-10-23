В ЗакСо Петербурга объяснили опасность квадроберов: "Стаями уходят в леса за мухоморами"

В Заксобрании Санкт-Петербурга уделили внимание квадроберам. Депутат Всеволод Беликов сделал акцент на информации, рассказывающей о движении.

"Подача этой информации вызывает у детей интерес позволять вот такие поведенческие действия. Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, мухоморов и не знаю, чего еще. Пожалуйста!", - сказал политик на заседании Заксобрания, трансляция шла в интернете.

Также он упомянул, что в сети есть информация, наводящая ребенка на размышления о том, того ли он пола, также не до конца искоренена история АУЕ.

Начало слов политика о квадроберах - 58:23

Ранее стало известно, что в России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.