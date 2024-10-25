В Минпросвещения попросили не популяризировать квадроберов

В министерстве просвещения России выступили против популяризации квадроберов. Там считают, что чрезмерное информирование общества о подростковой субкультуре служит ее пропагандой.

Вред может принести само распространение видео и фото о квадробинге, провоцирующее детей и подростков на подражание. Отдельные методические рекомендации по введению в школах профилактических мероприятий на тему квадробинга Минпросвещения не направляло, и добавили, что "популяризации интересных и развивающих форм досуга" уделяется "большое внимание", сообщили РБК в министерстве.

Ранее стало известно, что в России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав. Особое внимание квадроберам уделили на этой неделе в Заксобрании Санкт-Петербурга.

"Подача этой информации вызывает у детей интерес позволять вот такие поведенческие действия. Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, мухоморов и не знаю, чего еще. Пожалуйста!" - сказал на заседании депутат Всеволод Беликов.