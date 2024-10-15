Путешественника, дрейфовавшего на лодке два месяца в море, встретят психологи

Путешественника, дрейфовавшего на лодке два месяца в Охотском море, в Магадане встретят психологи. Он больше двух месяцев плавал в лодке с телами погибших брата и племянника. От пережитого шока он пока не может говорить и ведёт себя отрешённо.

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По данным SHOT, запаса продуктов было всего на две недели. По предварительным данным, лодка сбилась с курса и потеряла управление из-за сильного шторма.

У мужчины сильное обезвоживание и истощение организма — за время плавания он потерял около 50 кг.

На его лодку у берегов Камчатки наткнулся траулер рыбаков под названием "Ангел". Туристов до этого безуспешно разыскивали спасатели Хабаровского края, Сахалинской и Камчатской областей.