Дрейфовавшего в Охотском море более двух месяцев мужчину спас избыточный вес

Дрейфовавшего в Охотском море более двух месяцев мужчину мог спасти избыточный вес. Как сообщает telegram-канал Shot, также у него были запасы еды. До случившегося Михаил Пичугин весил 100 килограммов. Когда его нашли, его вес уменьшился в два раза. Состояние мужчины удалось стабилизировать, его везут в больницу.

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Об этом же рассказал "Известиям" профессор Намжил Цыбиков. По его словам, в организме Михаила происходил процесс липолиза — разрушение жира.

"Вместе с жиром высвобождается вода. Поэтому обезвоживание, которое опаснее, чем дефицит еды, меньше всего отразилось на выжившем", - сказал Цыбиков.

Это состояние заканчивается очень быстро, отметил эксперт. Он рассказал, что даже один глоток морской воды обезвоживает клетки. После этого возникает дисфункция коры клеток головного мозга, из-за которой человек может терять сознание и погибнуть.

15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа. Они планировали путешествовать три дня. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Брат путешественника и племянник погибли.