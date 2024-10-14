Митволь требует почти миллиард от подрядчика строительства метро в Красноярске

Получивший срок председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ) Олег Митволь требует крупную сумму от нынешнего подрядчика строительства метро в Красноярске, компании "Моспроект-3".

"Взыскать с АО "Моспроект-3" моральный вред в пользу Митволя Олега Львовича в размере 954 млн руб.", - говорится в иске Митволя в Тверской районный суд Москвы, с которым познакомился ТАСС.

Напомним, Митволя задержали в 2022 г. в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн руб., а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. В сентябре 2023 г. суд приговорил Митволя к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении при строительстве красноярского метро. Также суд обязал его выплатить штраф в 400 тыс. руб. Митволь признал в суде вину. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.