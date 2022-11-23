Суд продлил арест Митволя еще на два месяца

Суд в Красноярске продлил срок содержания под стражей бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 24 января 2023 года", - сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

Митволь является фигурантом уголовного дела о хищении 900 млн рублей на проекте строительства метро в Красноярске. В июне его задержали в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.