Мособлсуд отказался смягчить наказание экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

Московский областной суд отклонил апелляцию защиты экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя о замене неотбытой части наказания на более мягкое. Ранее Коломенский городской суд уже отказывал в этом ходатайстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Адвокаты Митволя указывали на его примерное поведение в колонии: отсутствие взысканий, наличие поощрений, раскаяние в содеянном и работу с частичным возмещением ущерба из зарплаты. Однако прокурор не поддержал ходатайство, и суд первой инстанции согласился с этой позицией.

Как установил суд, по исполнительному листу размер задолженности Митволя составляет 951,39 млн рублей, из которых выплачено лишь 2,1 млн рублей, включая 155 тысяч рублей из зарплаты осужденного в колонии. Администрация исправительного учреждения представила характеристику, где указала на нецелесообразность смягчения наказания, поскольку цели наказания не достигнуты, а меры по возмещению вреда незначительны.

В сентябре 2023 года Митволь был приговорен к 4,5 годам колонии за хищение более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Как ранее заявлял сам осужденный, при текущей зарплате в 15 тысяч рублей в месяц на полное погашение ущерба ему потребовалось бы "девять с половиной тысяч лет".

Во время нахождения Митволя под стражей мошенники по поддельным документам сняли с его счетов в Дубае 5,4 млн дирхамов (около 112 млн рублей) и пытались продать его недвижимость. Одна из участниц этой схемы уже осуждена на 5 лет, а дело в отношении ее сообщников приостановлено в связи с их заключением контрактов на военную службу.