Дело Митволя вернули в суд первой инстанции

Красноярский краевой суд вернул дело бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя в суд первой инстанции.

"Суд рассмотрел в апелляционной инстанции ходатайство Олега Митволя на восстановление его права на ознакомление с материалами уголовного дела", - сообщает пресс-служба краевого суда.

Митволь и его адвокаты в ходатайстве заявили, что времени, предоставленного для ознакомления с делом, было недостаточно. Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда постановила отменить постановление Железнодорожного районного суда Красноярска и вернуть дело в суд первой инстанции "для реализации законного права на ознакомление Митволя с материалами дела".

Напомним, в сентябре суд приговорил Митволя к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении при строительстве красноярского метро. Также суд обязал его выплатить штраф в 400 тыс. руб.

Митволь признал в суде вину. При этом он заявил, что с решением суда не согласен и будет обжаловать его.

Митволя задержали в 2022 году в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн руб., а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.