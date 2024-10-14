Свердловский министр ЖКХ заявил, что отопление в регионе подается на 100%

На сегодняшний день отопление включено в 94 муниципалитетах Среднего Урала. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Как заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, тепло подается в 100% жилищного фонда и во все социальные учреждения.

"Муниципальные власти завершают работу с паспортами готовности к отопительному сезону, эти документы должны быть приняты на региональном уровне в начале ноября. В этом году, во время подготовительного периода, значительный объем сетей заменен и обновлен.Сейчас важно сохранять стабильную работу всех систем и не допускать технологических сбоев", - отметил Смирнов.

Министр добавил, что если в конкретном доме нет отопления, в первую очередь жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Это нужно сделать для регулировки внутридомового оборудования.

По данным департамента, на подготовку свердловских коммунальных сетей к нынешнему отопительному сезону было выделено более 14 млрд рублей из бюджетов разных уровней.

Напомним, в минувшие выходные в закрытом городе Новоуральск произошла крупная коммунальная авария. Сообщалось, что на ее устранение уйдет несколько дней. Жители жалуются, что ни отопления, ни горячей воды у них нет, хотя глава города Вячеслав Тюменцев утверждает обратное.