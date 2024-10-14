На устранение крупной коммунальной аварии в Новоуральске уйдет несколько дней

В закрытом городе Новоуральск произошла крупная коммунальная авария. На ее устранение уйдет несколько дней.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев, в минувшие выходные произошли порывы на магистральном трубопроводе в 15 микрорайоне - это 4-я сеть, которая обеспечивает теплом и горячей водой Южный район.

"Коммунальные службы немедленно приступили к устранению. Сейчас подача тепла осуществляется по резервной схеме. Тепло и горячая вода в домах есть. На ремонт магистрального трубопровода потребуется несколько дней. Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на данный момент не требуется", - заявил Тюменцев.

Однако в комментариях к записи многие жалуются, что ни отопления, ни горячей воды у них нет.

Ранее в Новоуральске запустили "горячую линию" по вопросам подключения к отоплению. В сентябре в городе были проблемы с подачей тепла в квартиры.