Сотрудникам Уральской авиабазы выплатили долги по зарплате

Сотрудникам Уральской базы авиационной охраны лесов выплатили долги по зарплате. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, проверка показала, что в учреждении образовалась задолженность по заработной плате за май 2023 года перед 707 работниками на сумму свыше 31,3 млн рублей. Прокуроры внесли и.о. директора ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" представление об устранении нарушений, а также направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга исковые заявления о взыскании задолженности по зарплате, компенсации за ее задержку и компенсации морального вреда.

"В результате вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы перед работниками учреждения погашена в полном объеме", - добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что оплата работы за тушение лесных пожаров является отдельным видом оплаты труда и должна выплачиваться два раза в месяц в сроки, установленные коллективным договором.

Напомним, ранее сотрудники Уральской авиабазы жаловались на задержки зарплаты за тушение лесных пожаров. По данным профсоюзной организации, на июнь этого года сумма невыплаченных денег составляла 41 млн рублей.