Сотрудникам Уральской авиабазы выплатили долги по зарплате

02 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Сотрудникам Уральской авиабазы выплатили долги по зарплате

Сотрудникам Уральской базы авиационной охраны лесов выплатили долги по зарплате. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Читайте также:

По данным ведомства, проверка показала, что в учреждении образовалась задолженность по заработной плате за май 2023 года перед 707 работниками на сумму свыше 31,3 млн рублей. Прокуроры внесли и.о. директора ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" представление об устранении нарушений, а также направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга исковые заявления о взыскании задолженности по зарплате, компенсации за ее задержку и компенсации морального вреда.

"В результате вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы перед работниками учреждения погашена в полном объеме", - добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что оплата работы за тушение лесных пожаров является отдельным видом оплаты труда и должна выплачиваться два раза в месяц в сроки, установленные коллективным договором.

Напомним, ранее сотрудники Уральской авиабазы жаловались на задержки зарплаты за тушение лесных пожаров. По данным профсоюзной организации, на июнь этого года сумма невыплаченных денег составляла 41 млн рублей.

Теги: авиабаза, долги, зарплата, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2023 10:24 Мск Сотрудникам Уральской авиабазы задерживают зарплату за тушение лесных пожаров

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети