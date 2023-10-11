Прокуратура внесла предупреждение Куйвашеву из-за долгов по зарплате перед пожарными

Прокуратура внесла представление губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и руководителю ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" за задолженность по зарплате перед пожарными. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Накануне в СМИ появилась информация, что областное ГБУ задолжало более чем 550 сотрудникам свыше 34 млн рублей за тушение лесных пожаров. Выяснилось, что такой вид работ предусматривает отдельный вид оплаты труды дважды в месяц, однако пожарные недополучали в период с июня по август 2023 года.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Помимо этого, руководитель ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" также был привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Только после этого задолженность по зарплате перед работниками учреждения была погашена. Ситуация с оплатой труда работникам Уральской базы авиационной охраны лесов продолжает оставаться на контроле прокуратуры.