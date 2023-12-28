"Уральскую авиабазу решили уничтожить". Сотрудники свердловской пожарной службы обратились к Путину

Сотрудники парашютно-десантной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов обратились к Владимиру Путину. Они пожаловались президенту на низкие зарплаты и заявили, что руководство Свердловской области хочет "уничтожить" организацию.

Обращение пожарных десантников опубликовано в Telegram-канале Профсоюза работников лесных отраслей (Рослеспрофсоюз). В нем говорится, что работники Уральской авиабазы тушили лесные пожары в Свердловской области с апреля по октябрь 2023 года. По их словам, несмотря на сложную лесопожарную обстановку и проблемы с доставкой продуктов, воды и средств пожаротушения, задачи были выполнены в полном объеме.

"Мы вправе рассчитывать на своевременную и достойную оплату нашей работы и уважительное отношение со стороны региональных чиновников. Однако каждый заработанный рубль приходилось буквально выгрызать из чинуш, терпеть пренебрежительное, а порой хамское отношение с их стороны. После окончания пожароопасного сезона, несмотря на индексацию окладов в размере 10,9%, работники получают заработную плату в размере МРОТ или чуть больше. Такая ситуация повторяется ежегодно. Мы неоднократно обращались в различные инстанции – от губернатора до прокуратуры. Никаких результатов нет. У работников сложилось убеждение в том, что Уральскую авиабазу руководство области решило уничтожить", - заявляют авторы обращения.

Они просят Путина принять меры и вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Напомним, в этом году на Урале произошли крупные пожары в поселках Сосьва и Таежный, а также в селе Шайдуриха. В результате были погибшие и пострадавшие, кроме этого, огонь уничтожил жилые дома. Во время пожара в Сосьве свердловский губернатор Евгений Куйвашев находился в Узбекистане и "срочно" вернулся только тогда, когда поселок уже сгорел.

На протяжении всего минувшего сезона сообщалось, что перед сотрудниками Уральской авиабазы имеются долги по зарплате. Для их погашения несколько раз подключалась прокуратура. В ноябре и.о. директора Уральской базы авиационной охраны лесов Илья Секерин сообщил, что работникам выплатили все долги.

Остается добавить, что в этом году Свердловская область (наряду с Тюменской) стала лидером в УрФО по "уголовкам" из-за лесных пожаров.