Сотрудникам Уральской авиабазы выплатили долги по зарплате еще за три месяца

Сотрудникам Уральской базы авиационной охраны лесов выплатили очередные долги по зарплате. Люди не получали денег три месяца.

Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, проверка показала, что в ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" образовалась задолженность по заработной плате за период с июня по август 2023 года перед более чем 550 работниками. Размер долгов составил десятки миллионов рублей.

"В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 34 млн рублей перед работниками учреждения погашена", - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее сотрудникам Уральской авиабазы выплатили долги за май этого года. Также сообщалось, что с октября работникам поднимут зарплату.