Сотрудникам Уральской авиабазы выплатили все долги по зарплате

Исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Илья Секерин рассказал о ситуации с долгами перед своими сотрудниками.

На протяжении всего минувшего сезона сообщалось, что перед сотрудниками Уральской авиабазы имеются долги по зарплате. Для их погашения несколько раз подключалась прокуратура.

Как сообщил Илья Секерин на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, в данный момент долги отсутствуют.

"С легким сердцем могу сказать: все долги погашены. Задолженностей перед работниками нет", - заявил он.

Как добавил глава департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, получается так, что "человек тушил пожары в апреле-мае, а зарплату получает в ноябре".

"Это немного неправильно. Все это понимают, но, к сожалению, есть определенный федеральный закон, который не дает возможности… У меня в этом году были разговоры с правительством Свердловской области, можно ли за счет средств региона погасить долги по зарплате. Но это исключено. Если бы Свердловская область за счет собственных средств выплатила эти деньги, то обратно бы их никто не возместил. Но авиабазе удалось каким-то образом погасить долги", - отметил Сандаков.

Ранее сообщалось, что с октября работникам Уральской авиабазы обещали поднять зарплату.