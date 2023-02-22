22 Февраля 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Fotolia / Balint Radu

Жителей Кунгура, Чайковского и Лысьвы "предупредили" о ракетном ударе

Жители Пермского края получили сообщения об угрозе ракетного удара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"На территории Кунгурского МО, Чайковского и Лысьвенского ГО от граждан поступали сообщения о том, что по радио (FM диапазона) поступали голосовые сообщения об угрозе ракетных ударов. Оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Пермскому краю организовано взаимодействие со службами РСЧС. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, в МЧС заявили о хакерской атаке, в результате которой на некоторых российских радиостанциях утром в среду прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

"В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении МЧС.

Теги: проверка, воздушная тревога, фейк,



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