21 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На подследственную блогершу из Екатеринбурга подан групповой иск в суд

В Екатеринбурге Роспотребнадзор подал групповой иск к ИП Улановой Екатерине Валерьевне. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о нарушениях сроков доставки заказанных товаров – дорогостоящей косметики, бытовой техники, смартфонов и другого.

Роспотребнадзор предоставил 17 заключений в суд в защиту прав потребителей по искам конкретных людей, параллельно велась подготовка группового иска. На сегодняшний день он подан.

Пострадавшие, которые еще не присоединились к иску, могут это сделать. Инструкция опубликована на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, ранее Свердловский областной суд не стал менять меру пресечения блогерше Екатерине Улановой. Также суд отказался арестовывать ее мужа. Супругам вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей.

По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. Точное количество потерпевших и сумма ущерба сейчас устанавливается. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги: блогерша, иск, суд, Екатеринбург


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