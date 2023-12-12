Свердловский облсуд не стал арестовывать подследственных блогершу и ее мужа

Свердловский областной суд не стал менять меру пресечения блогерше Екатерине Улановой. Также суд отказался арестовывать ее мужа.

Напомним, супругам вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей. По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. Точное количество потерпевших и сумма ущерба сейчас устанавливается.

Следствие настаивало на заключении семьи под стражу, однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал девушке-блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. А ее супруг был освобожден из-под стражи в зале суда. После этого прокуратура подала апелляции на эти решения.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мера пресечения Улановой избрана до 1 февраля 2024 года: ей запрещено выходить из квартиры с 22 до 6 часов и общаться с потерпевшими по делу, в том числе с использованием средств связи и интернета. В итоге облсуд изменил постановление Октябрьского райсуда, добавив, что Екатерине Улановой запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу за исключением близких родственников. В остальной части решение было оставлено без изменений.

Что касается мужа блогерши, Свердловский областной суд отменил постановление районного суда из-за допущенных процессуальных нарушений. Однако в заключении Алексея Уланова под стражу по-прежнему было отказано.

Напомним, что на действия блогерши из Екатеринбурга обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.