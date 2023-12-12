12 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд не стал арестовывать подследственных блогершу и ее мужа

Свердловский областной суд не стал менять меру пресечения блогерше Екатерине Улановой. Также суд отказался арестовывать ее мужа.
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Напомним, супругам вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей. По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. Точное количество потерпевших и сумма ущерба сейчас устанавливается.

Следствие настаивало на заключении семьи под стражу, однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал девушке-блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. А ее супруг был освобожден из-под стражи в зале суда. После этого прокуратура подала апелляции на эти решения.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мера пресечения Улановой избрана до 1 февраля 2024 года: ей запрещено выходить из квартиры с 22 до 6 часов и общаться с потерпевшими по делу, в том числе с использованием средств связи и интернета. В итоге облсуд изменил постановление Октябрьского райсуда, добавив, что Екатерине Улановой запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу за исключением близких родственников. В остальной части решение было оставлено без изменений.

Что касается мужа блогерши, Свердловский областной суд отменил постановление районного суда из-за допущенных процессуальных нарушений. Однако в заключении Алексея Уланова под стражу по-прежнему было отказано.

Напомним, что на действия блогерши из Екатеринбурга обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги: блогер, суд, апелляция, арест


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