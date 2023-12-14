Силуанов: Рост ВВП России в 2023 году составит 3,5%

Министерство финансов России ожидает в уходящем году рост ВВП в 3,5%, а также "положительные тренды в следующем".

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, 2022 год был "периодом серьезных решений и выбора приоритетов". Министр указал, что выбран правильный путь. Речь идет о поддержке россиян и главных отраслях экономики, которые обеспечивали занятость населения и технологическую независимость страны.

"Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем - также положительные тренды", - отметил министр, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что власти России заложили 14,2 трлн руб. на безопасность и оборону в 2024 году. Как сообщили в Министерстве финансов РФ, это 38,6% всего бюджета.