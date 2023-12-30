30 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Решетников назвал показатель роста ВВП России в уходящем году

Министр экономического развития России Максим Решетников привел данные о росте валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2023 г.
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"ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза", - цитирует Решетникова пресс-служба министерства.

Росстат уточнил оценки ВВП за 2021-22 гг. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены "вверх" – до +5,9% и -1,2% соответственно.

Ранее министерство финансов России сообщило, что ожидает в уходящем году рост ВВП в 3,5%, а также "положительные тренды в следующем".

Теги: ВВП, Россия, Максим Решетников


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