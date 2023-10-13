13 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Прогнозы всё оптимистичнее: Путин пообещал рост ВВП в 3% в 2023 году

Владимир Путин задал новую высоту для российского ВВП по итогам текущего года. "Ситуация в экономике РФ устойчивая, рост ВВП по итогам года будет под 3%", - заявил глава государства на саммите СНГ.

При этом ни Минэк, ни уж тем более ЦБ не дают таких радужных прогнозов.

Так, накануне в Госдуме в излишнем оптимизме упрекали (в том числе и Счетная палата) Минэкономразвития – ведомство предполагает, что по итогам года можно ждать прирост экономики в 2,8%. Но даже сам министр экономического развития России Максим Решетников соглашается, что это, скорее, верхняя планка, для достижения которой придется работать на износ.

Аудиторы из Счетной палаты считают, что прогнозы ЦБ куда реалистичнее, поскольку учитывают уже реализовавшиеся риски по повышению ключевой ставки, волатильности рубля и геополитические риски. Прогноз ЦБ был понижен и имеет довольно широкую "вилку" – 1,5% - 2,5%.

Теги: владимир путин, ввп, прогноз


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