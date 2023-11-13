13 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В бюджете-2024 оборонные расходы превысят социальные

Власти России заложили 14,2 трлн руб. на безопасность и оборону в 2024 году.

Как сообщили в Министерстве финансов РФ, это 38,6% всего бюджета. Там отметили, что главный приоритет, это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на предстоящий год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи СВО.

Такие расходы для страны станут рекордными, однако они сопоставимы с тратами крупнейших мировых государств. Как считают эксперты, такое распределение поддержит загрузку мощностей оборонно-промышленного комплекса, что в итоге обеспечит рост ВВП.

При этом на соцрасходы направлено 11,2 трлн — это 30,5% всех расходов.

Как заявила эксперт ФГ "Финам" Ольга Беленькая, отрасли, связанные с ОПК, требуют всё больше не только финансовых, но и трудовых ресурсов, усиливая напряженность на рынке труда. Она считает, что это вносит вклад в дисбаланс спроса и предложения, который способствует усилению инфляции и росту ключевой ставки, сообщают "Известия".

Ранее Кабмин России предлагает перераспределить 6,7 трлн руб. расходов государственного бюджета на 2024–2026 годы в рамках подготовки главного финансового документа ко второму чтению в Госдуме.

Теги: бюджет, оборона


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Ранее 26.10.2023 15:49 Мск Каждый пятый депутат Госдумы проголосовал против бюджета на 2024 год

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