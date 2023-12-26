Орешкин: РФ стала крупнейшей экономикой Европы

Россия стала крупнейшей экономикой Европы.

Как заявил помощник российского президента Максим Орешкин, Москва "дышит в спину" Японии и может занять четвертое место. Ведущей экономикой стал Китай, а экономики глобального Севера - США, Япония, ЕС - теряют свою роль.

Индия, по словам Орешкина, заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время будет теснить Германию (шестое место).

"Социальные факторы порождают политическую проблематику в странах глобального Севера. Мы видим очень серьезную политическую поляризацию, рост правых партий и их рейтингов", - сказал помощник главы государства журналу "Эксперт".

Как сообщалось ранее, Министерство финансов России ожидает в уходящем году рост ВВП в 3,5%, а также "положительные тренды в следующем".