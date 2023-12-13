Мэр Омска объяснил отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в школе

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал сообщения о том, что директор омской школы № 87 якобы отказалась разместить мемориальную доску в память о погибшем бойце.

В своем Telegram-канале Шелест пояснил, что руководства учебных заведений и иных учреждений не уполномочены принимать такие решения, этим занимается топонимическая комиссия города.

Мэр Омска посоветовал обращаться в администрации округов, в Омский горсовет или к нему лично для помощи в сборе документов.

"Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков", - написал Шелест.

Ранее бойцы СВО заявили, что директор одной из омских школ отказалась установить мемориальную доску в честь погибшего в ходе СВО выпускника. Они якобы услышали такие слова: "Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище". После отказа бойцы обратились за содействием к мэру Омска Сергею Шелесту.

В ноябре мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста слова о том, что в школах пока не стоит создавать "некрополи" из мемориальных табличек в память о погибших участниках СВО. До этого градоначальник заявил, что необходимо позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ "некрополи". Мэр предложил дождаться завершения СВО и перечислить всех героев на одной доске.