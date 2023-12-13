Директора школы в Омске обвинили в отказе установить памятную доску в честь бойца СВО

Директор одной из омских школ отказалась установить мемориальную доску в честь погибшего в ходе СВО выпускника. Об этом сообщает Telegram-канал "Русская община ZOV".

Канал опубликовал видео, на котором двое мужчин в камуфляже и с наградами рассказывают, что в школу они пришли после согласования установки памятной доски с местными властями и военкоматом.

"К нашему удивлению, мы услышали такие слова: "Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище", — сказал один из мужчин. Бойцы обратились за содействием к мэру Омска Сергею Шелесту.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста слова о том, что в школах пока не стоит создавать "некрополи" из мемориальных табличек в память о погибших участниках СВО. До этого градоначальник заявил, что необходимо позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ "некрополи". Мэр предложил дождаться завершения СВО и перечислить всех героев на одной доске.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал позицию Басенко "недопустимой и некорректной". В своем телеграм-канале он призвал губернатора Пензенской области Олега Мельниченко "поправить главу города.