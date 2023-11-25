25 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Мэр Пензы попросил не спекулировать на его словах о некрополях в школах

Мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста слова о том, что в школах пока не стоит создавать "некрополи" из мемориальных табличек в память о погибших участниках СВО.

"Накануне из моего сообщения о том, что делается в Пензе для увековечения памяти наших воинов, были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова - и распространены падкими на нездоровые сенсации телеграм-каналами", - Басенко отреагировал в своем телеграм-канале.

"Прошу иметь уважение к нашим бойцам и прекратить эту информационную спекуляцию", - добавил мэр.

Ранее Басенко призвал перестать устанавливать мемориальные доски участникам спецоперации на школах. Градоначальник заявил, что необходимо позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ "некрополи". Мэр предложил дождаться завершения СВО и перечислить всех героев на одной доске.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал позицию Басенко "недопустимой и некорректной". В своем телеграм-канале он призвал губернатора Пензенской области Олега Мельниченко "поправить главу города.

Теги: мэр пензы, школы, сво


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