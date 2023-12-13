13 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловском ГУФСИН отрицают, что обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера угрожают в СИЗО

В ГУФСИН России по Свердловской области отрицают, что обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга поступают угрозы от соседей по изолятору.

Ранее сообщалось, что Веронику Наумову якобы грозятся убить женщины из соседних камер в СИЗО. Спасает бывшего опекуна будто бы только то, что она находится в одиночной камере.

Однако в свердловском ГУФСИН опровергают эту информацию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, обвиняемая в убийстве Далера, которая содержится в СИЗО-5 Екатеринбурга, не обращалась с жалобами, что ей поступают какие-либо угрозы. Жалоб от Наумовой не было ни в администрацию учреждения, ни в прокуратуру, ни в ОНК, ни адвокату.

"Она содержится в условиях, исключающих опасность ее жизни и здоровью", - заверили в ГУФСИН.

Напомним, что в ноябре арест Вероники Наумовой был продлен. Женщина останется под стражей до 26 февраля 2024 года.

Теги: ГУФСИН, опекун, угрозы, СИЗО, Екатеринбург


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