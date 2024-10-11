Свердловский облсуд ужесточил наказание соцработнице по делу об убийстве маленького Далера

Свердловский областной суд по апелляционному представлению прокурора ужесточил наказание Евгении Вознесенской, которая, будучи соцработником, не проверила семью Наумовых, где скончался 6-летний Далер.

Напомним, что в августе Чкаловский районный суд признал Вознесенскую виновной по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Столь мягкой мерой наказания были поражены как адвокаты потерпевшей стороны, так и прокуратура, которая подала апелляцию.

Свердловский областной суд, изменив приговор, назначил бывшему специалисту отдела опеки и попечительства штраф в размере 200 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года.

О деталях этой истории Накануне.RU сообщало ранее. Обвинение настаивало, что если бы Вознесенская выполняла свои обязанности как следует, мальчик мог бы быть жив. Соцработник как раз должна была навестить семью накануне смерти ребенка.