12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера опекуншу грозятся убить в СИЗО

Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера Бобиева в Екатеринбурге, грозятся убить другие заключенные в СИЗО. Спасает бывшего опекуна покойного только то, что она находится в одиночной камере.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на источник в следственных органах, новости о деле Наумовой дошли и до СИЗО №5, в котором содержится 34-летняя обвиняемая. Женщины из соседних камер пообещали расправиться с ней, если обвиняемую подселят к ним в камеру. В связи с этим были приняты меры для ее безопасности.

Сейчас Наумова готовится к судебному заседанию и настаивает на суде присяжных, что позволяет ее статья. Женщина продолжает утверждать, что не убивала мальчика и считает, что присяжные встанут на ее сторону.

Напомним, в конце августа суд продлил Наумовой арест до 26 ноября 2023 года. Тогда же стало известно, что одна из статей, по которой проходит екатеринбурженка, ужесточена – теперь ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Ранее опекуну вменяли убийство ребенка, а также его истязание и мошенничество.

Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения. На этот раз Веронике Наумовой вменили истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, а 22 ноября Ленинский райсуд решал вопрос об избрании ей дальнейшей меры пресечения. В итоге арест был продлен до 26 февраля 2024 года.

В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал.

Теги: СИЗО, убийство, Далер, Наумова


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