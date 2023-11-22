Екатеринбургский опекун, обвиняемая в убийстве ребенка, встретит новый год в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого ею 6-летнего Далера. Женщину оставили в СИЗО до начала нового года.

Напомним, в конце августа суд продлил Наумовой арест до 26 ноября 2023 года. Тогда же стало известно, что одна из статей, по которой проходит екатеринбурженка, ужесточена – теперь ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Ранее опекуну вменяли убийство ребенка, а также его истязание и мошенничество.

Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения. На этот раз Веронике Наумовой вменили истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью.

Сегодня, 22 ноября, Ленинский райсуд решал вопрос об избрании ей дальнейшей меры пресечения. В итоге арест Наумовой продлен. Она будет находиться под стражей до 26 февраля 2024 года.

Напомним, что в сентябре Наумова пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал.