Опекунша-убийца из Екатеринбурга не смогла обжаловать приговор

24 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Опекунша-убийца из Екатеринбурга не смогла обжаловать приговор

Приговор жительнице Екатеринбурга Веронике Наумовой, осужденной за убийство опекаемого ею маленького Далера и ряд других преступлений, вступил в силу. Обжаловать вердикт суда она не смогла.

Напомним, в конце июля опекунше по совокупности всех преступлений (их было более 60) назначили 24 года колонии общего режима. По некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с Наумовой был взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика.

Племянник опекунши Даниил Егольников, который обвинялся в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением, получил 5 лет колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, так как не находился под арестом. С него взыскали более 244 тысяч рублей процессуальных издержек.

Даниил Егольников и Вероника Наумова в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Ранее на приговор было подано сразу четыре апелляции: две от адвокатов осужденных и по одной от Наумовой с Егольниковым. Все жалобы рассматривал Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, по итогам сегодняшнего рассмотрения приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Таким образом, решение Свердловского областного суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокуратура решила не обжаловать приговор екатеринбургской опекунше-убийце.

Теги: Наумова, Егольников, Далер, приговор, апелляции, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.10.2025 13:15 Мск Дело Наумовой, осужденной за убийство маленького Далера, направлено в апелляционный суд
Ранее 27.08.2025 14:39 Мск Опекунша-убийца маленького Далера из Екатеринбурга обжаловала приговор
Ранее 22.08.2025 13:25 Мск Прокуратура не стала обжаловать приговор екатеринбургской опекунше-убийце
Ранее 14.08.2025 14:58 Мск Сообщник опекунши-убийцы маленького Далера из Екатеринбурга решил обжаловать приговор
Ранее 12.08.2025 08:32 Мск Адвокат Вероники Наумовой, осужденной за убийство 6-летнего Далера, обжаловала приговор
Ранее 28.07.2025 12:10 Мск Опекуншу-убийцу маленького Далера из Екатеринбурга отправили в колонию на 24 года
Ранее 03.07.2025 10:31 Мск "Ты должна была кричать о беде". Прокурор высказал свое мнение о Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера
Ранее 24.06.2025 13:22 Мск Вероника Наумова не признала вину в убийстве маленького Далера
Ранее 19.06.2025 08:23 Мск Бывшую сотрудницу опеки, осужденную за смерть маленького Далера из Екатеринбурга, отправят в колонию
Ранее 06.06.2025 10:55 Мск Для обвиняемой в убийстве ребенка опекунши из Екатеринбурга запросили 25 лет колонии
Ранее 27.05.2025 08:02 Мск В Екатеринбурге экс-главу детсада, куда ходил убитый в семье опекунов Далер, отправили в колонию
Ранее 14.05.2025 15:04 Мск Племянник Наумовой признался в истязании 6-летнего Далера
Ранее 21.04.2025 15:04 Мск Отец убитого Далера требует от опекунши Наумовой 10 миллионов рублей
Ранее 05.03.2025 13:03 Мск Суд над опекуншей, обвиняемой в убийстве Далера, отложен из-за болезни фигуранта дела
Ранее 25.02.2025 07:47 Мск В Екатеринбурге осудили экс-главу детсада, куда ходил убитый в семье опекунов Далер
Ранее 15.01.2025 15:52 Мск "Она тонкий психолог": следователь об опекунше, обвиняемой в убийстве 5-летнего Далера из Екатеринбурга
Ранее 11.10.2024 14:39 Мск Свердловский облсуд ужесточил наказание соцработнице по делу об убийстве маленького Далера
Ранее 27.09.2024 09:36 Мск Суд вынес приговор Наумову - мужу женщины, истязавшей маленького Далера из Екатеринбурга
Ранее 24.09.2024 14:41 Мск Наумов назвал иск отца погибшего Далера в 5 млн необоснованным
Ранее 06.09.2024 08:43 Мск В Екатеринбурге начали судить экс-заведующую детсада, куда ходил убитый в семье опекунов Далер
Ранее 26.08.2024 14:16 Мск Обвиняемой в убийстве ребенка опекунше Наумовой продлили арест до января 2025 года
Ранее 26.08.2024 10:53 Мск "Он находился в ванной, был связан за ноги": опекунша Далера рассказала, как издевалась над ребенком
Ранее 26.08.2024 09:01 Мск "Я не буду извиняться, потому что не чувствую вины". Опекун Далера высказалась перед началом слушаний
Ранее 26.08.2024 08:06 Мск Адвокат считает национальную ненависть главным мотивом убийства Далера
Ранее 19.08.2024 10:18 Мск Адвокат "шокирован" приговором соцработнице по делу о гибели 5-летнего Далера
Ранее 19.08.2024 09:09 Мск Суд вынес приговор соцработнице, не ставшей проверять семью, где погиб маленький Далер
Ранее 16.08.2024 15:57 Мск Соцработница из Екатеринбурга, недосмотревшая за 6-летним Далером, дала показания в суде
Ранее 14.08.2024 08:03 Мск Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения дела опекунши Наумовой и ее племянника
Ранее 30.07.2024 12:56 Мск В Свердловский облсуд поступило дело об истязании и убийстве маленького Далера
Ранее 25.07.2024 12:56 Мск В прокуратуре рассказали хронологию истязаний и убийства 6-летнего Далера
Ранее 15.07.2024 08:43 Мск Соцработницу, недоглядевшую за семьей погибшего Далера, будут судить за служебный подлог
Ранее 09.07.2024 16:17 Мск Суд по делу о смерти маленького Далера перенесли на вторую половину июля
Ранее 20.06.2024 14:21 Мск Адвокат: Муж Наумовой сказал ей забетонировать тело 6-летнего Далера
Ранее 14.06.2024 15:12 Мск Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, продлили арест до конца августа
Ранее 06.06.2024 14:46 Мск Свердловский облсуд оставил под арестом опекуншу Наумову
Ранее 27.05.2024 14:32 Мск Племянник опекунши Наумовой стал еще одним обвиняемым в деле 6-летнего Далера
Ранее 24.05.2024 11:40 Мск Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, продлили арест до конца июня
Ранее 23.05.2024 16:06 Мск Дети, допрошенные по делу об истязаниях маленького Далера, "путаются в показаниях", но "все подтвердили"
Ранее 23.05.2024 13:44 Мск "Сестра Далера опасается за свою жизнь". Наумова, обвиняемого в истязании ребенка, удалили из зала суда
Ранее 23.05.2024 12:28 Мск По делу об истязаниях Далера Бобиева сегодня выступят несовершеннолетние свидетели
Ранее 16.05.2024 10:35 Мск Опекун, обвиняемый в истязаниях маленького Далера, намерен развестись с женой и уехать на СВО
Ранее 15.05.2024 11:43 Мск Опекунша Наумова, обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера, призналась в истязаниях ребенка
Ранее 06.05.2024 08:46 Мск Мужа опекунши Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, тоже отправят под суд
Ранее 20.02.2024 13:13 Мск Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера, оставили в СИЗО
Ранее 16.02.2024 11:01 Мск Дело опекунши Наумовой, обвиняемой в смерти 6-летнего Далера, начнут рассматривать не раньше лета
Ранее 13.12.2023 12:31 Мск В свердловском ГУФСИН отрицают, что обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера угрожают в СИЗО
Ранее 12.12.2023 15:33 Мск Обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера опекуншу грозятся убить в СИЗО
Ранее 22.11.2023 14:08 Мск Екатеринбургский опекун, обвиняемая в убийстве ребенка, встретит новый год в СИЗО
Ранее 07.09.2023 09:52 Мск Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера, отказались выпускать раньше срока
Ранее 05.09.2023 12:51 Мск Екатеринбургскому опекуну, обвиняемой в убийстве ребенка, вновь ужесточили обвинение
Ранее 24.08.2023 12:25 Мск Опекунше Далера, обвиняемой в убийстве, продлили арест
Ранее 22.08.2023 07:40 Мск Отца найденного мертвым в Екатеринбурге 6-летнего Далера выпускают из колонии по УДО
Ранее 27.07.2023 10:04 Мск Опекуншу Далера, обвиняемую в убийстве, поместят в стационар для оценки вменяемости
Ранее 12.07.2023 09:31 Мск Суд оставил под арестом опекуна 6-летнего Далера из Екатеринбурга
Ранее 10.07.2023 11:17 Мск Апелляция на арест опекуна 6-летнего Далера поступила в Свердловский облсуд
Ранее 06.07.2023 13:15 Мск Суд отказался арестовывать задержанных по делу о гибели 6-летнего Далера
Ранее 06.07.2023 10:15 Мск По делу о гибели 6-летнего Далера в Екатеринбурге задержаны еще двое
Ранее 05.07.2023 14:37 Мск Мороков заявил, что органы опеки не виноваты в гибели 6-летнего Далера из Екатеринбурга
Ранее 04.07.2023 09:42 Мск Детский омбудсмен Мороков не собирается на похороны 6-летнего Далера
Ранее 04.07.2023 09:21 Мск "Похоронила мужа", "болела раком": новые подробности странной жизни опекунши Далера
Ранее 04.07.2023 08:25 Мск Похороны 6-летнего Далера, чье тело полгода хранилось в гараже, пройдут в среду
Ранее 03.07.2023 11:14 Мск Адвокат опекуна из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве ребенка, обжаловал ее арест
Ранее 02.07.2023 19:35 Мск Мужу опекунши, арестованной по делу об убийстве ребенка, вернут только родных детей
Ранее 02.07.2023 09:25 Мск "Я в шоке". Муж опекунши, арестованной по обвинению в убийстве 6-летнего Далера, вернулся в Екатеринбург из зоны СВО
Ранее 01.07.2023 17:00 Мск Установлена точная дата смерти 6-летнего мальчика, которого искали всем Екатеринбургом
Ранее 30.06.2023 16:08 Мск Мерзлякова: Муж опекунши Далера сегодня вылетает из зоны СВО. По прилету его ждет допрос
Ранее 30.06.2023 14:35 Мск Приемный отец Далера пока в деле не фигурирует, - прокуратура
Ранее 30.06.2023 14:22 Мск Причину смерти маленького Далера установят в течение месяца
Ранее 30.06.2023 13:53 Мск Опекуншу, подозреваемую в убийстве 6-летнего Далера, отправили в СИЗО под крики толпы
Ранее 30.06.2023 13:08 Мск Родной отец Далера просит выпустить его из колонии на похороны сына
Ранее 30.06.2023 12:44 Мск "Я нормальная мать". Опекун Далера считает себя невиновной
Ранее 30.06.2023 12:19 Мск Активисты, участвовавшие в поисках 6-летнего Далера, пришли к суду с требованиями
Ранее 30.06.2023 11:51 Мск В Екатеринбурге прокуратура проверила детсад, в который ходил погибший у опекуна ребенок
Ранее 30.06.2023 10:32 Мск Задержанная в Екатеринбурге опекун не сообщала о смерти ребенка, чтобы получать выплаты на него
Ранее 30.06.2023 09:46 Мск Екатеринбуржцы требуют пожизненного заключения для опекунши погибшего 6-летнего Далера
Ранее 30.06.2023 08:35 Мск "Закон Далера Бобиева": в Госдуме изменят правила опеки над приемными детьми после смерти мальчика из Екатеринбурга
Ранее 29.06.2023 19:14 Мск Сигналы уже были. Детский омбудсмен Мороков впервые прокомментировал смерть 6-летнего мальчика из Екатеринбурга
Ранее 29.06.2023 13:39 Мск Все в порядке, ничего не нашли. Органы опеки проверяли семью 6-летнего мальчика, когда тот уже был мертв
Ранее 29.06.2023 10:16 Мск Опекун мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, заявила о несправедливом задержании
Ранее 29.06.2023 10:13 Мск Опекун 6-летнего мальчика, чью смерть скрыла приемная мать, возвращается из зоны СВО
Ранее 29.06.2023 09:37 Мск Опять "не при делах": Мороков молчит про инцидент с 6-летним мальчиком, чью смерть скрывала опекун
Ранее 29.06.2023 09:23 Мск Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика призналась, что спрятала его тело в гараже
Ранее 29.06.2023 08:36 Мск Власти проверят органы опеки, которые курировали семью найденного мертвым мальчика
Ранее 29.06.2023 06:55 Мск Пропавший в Екатеринбурге ребенок найден мертвым. Задержана женщина-опекун
Ранее 28.06.2023 12:03 Мск Пропавшего в Екатеринбурге ребенка ищут 1,5 тысячи человек. СК допросил опекуна мальчика
Ранее 28.06.2023 09:47 Мск Пропавшего в Екатеринбурге мальчика помогут искать волонтеры из Москвы
Ранее 28.06.2023 07:46 Мск Пропавшего в Екатеринбурге ребенка ищут уже в нескольких районах
Ранее 27.06.2023 16:11 Мск К поискам 6-летнего Далера подключили беспилотник МЧС
Ранее 27.06.2023 15:36 Мск После исчезновения 6-летнего мальчика в Екатеринбурге возбуждено дело об убийстве
Ранее 27.06.2023 12:26 Мск В Екатеринбурге продолжают искать пропавшего мальчика: один ребенок убежал от волонтеров
Ранее 27.06.2023 08:35 Мск Екатеринбург ищет 6-летнего мальчика с аутизмом, пропавшего прошлым утром

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети