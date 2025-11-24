Опекунша-убийца из Екатеринбурга не смогла обжаловать приговор

Приговор жительнице Екатеринбурга Веронике Наумовой, осужденной за убийство опекаемого ею маленького Далера и ряд других преступлений, вступил в силу. Обжаловать вердикт суда она не смогла.

Напомним, в конце июля опекунше по совокупности всех преступлений (их было более 60) назначили 24 года колонии общего режима. По некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с Наумовой был взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика.

Племянник опекунши Даниил Егольников, который обвинялся в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением, получил 5 лет колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, так как не находился под арестом. С него взыскали более 244 тысяч рублей процессуальных издержек.

Ранее на приговор было подано сразу четыре апелляции: две от адвокатов осужденных и по одной от Наумовой с Егольниковым. Все жалобы рассматривал Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, по итогам сегодняшнего рассмотрения приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Таким образом, решение Свердловского областного суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокуратура решила не обжаловать приговор екатеринбургской опекунше-убийце.