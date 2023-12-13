13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Самолет рейса Хабаровск - Москва экстренно посадили в аэропорту Нижневартовска из-за дебошира

Самолет рейса Хабаровск - Москва посадили в аэропорту Нижневартовска из-за дебошира.  Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по УрФО.

Изначально экипаж запросил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, однако после посадки выяснилось, что причина в беспокойном уроженце Дагестана.

38-летний дагестанец покурил в туалете самолета, после чего вступил в конфликт с бортпроводниками и шал общественный порядок. Когда его предупредили, что в Шереметьево у трапа его будут встречать полицейские, нарушитель сменил тактику и стал жаловаться на плохое самочувствие, тошноту и обострившуюся язвенную болезнь желудка.

Самолет с 377 пассажирами (17 детей) экстренно посадили в Нижневартовске, где пассажира ссадили на попечение полиции и медиков аэропорта. Диагноз мужчины не подтвердился. Врачи также не выявили состояния опьянения. Транспортные полицейские составили на него три протокола - за курение на борту, мелкое хулиганство и невыполнение требований командира воздушного судна. Ему грозит штраф.

Непредвиденная стоянка в воздушной гавани ХМАО затянулась на два с лишим часа, после чего борт продолжил полет по маршруту.

Теги: экстренная посадка, дебошир


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