Пермский пороховой завод попал под санкции США

Производитель оружейных зарядов из Прикамья попал в санкционный список США.

Под санкции попал Пермский пороховой завод, который в апреле уже был включен в санкционный список Украины.

ФКП "Пермский пороховой завод" выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Статус федерального казенного предприятия завод получил в 2006 году.

В данный момент ФКП "Пермский пороховой завод" находится в ведении департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ, напоминает Коммерсант-Прикамье.

Ранее сообщалось, что Пермский пороховой завод войдет в состав "Ростеха". Такое распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин 31 декабря 2022 г. Акции завода находятся в федеральной собственности и передаются в качестве имущественного взноса РФ в госкорпорацию Ростех. Также в "Ростех" входят еще ряд федеральных предприятий, выпускающих продукцию для нужд военно-промышленного комплекса РФ.