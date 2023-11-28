28 Ноября 2023
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Фото: страница Павла Артеева / vk.com/pavel_arteev

В ХМАО мэр признался в "пьяной езде"

Глава Березовского района Павел Артеев признался в социальных сетях в "пьяной езде", передает корреспондент Накануне.RU. Чиновник покаялся и заявил, что готов понести наказание, предусмотренное законом.

"Уважаемые земляки, сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками госавтоинспеции. Чтобы не было слухов и недомолвок, сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения", - написал чиновник.

Издание NEFT со ссылкой на свой источник сообщает, что Артеев не справился с управлением и совершил выезд в кювет. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на месте отказался, после чего сотрудником полиции было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, где в присутствии дежурного врача от прохождения освидетельствования также отказался. На него был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

Теги: Павел Артеев, пьяная езда, Березовский район


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