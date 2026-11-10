В России каждую неделю фиксируют до 600 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России сохраняется сезонный подъем заболеваемости: каждую неделю регистрируют примерно 500–600 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства считают такую динамику типичной для текущего времени года - показатели не выходят за рамки обычного сезонного роста. В комментарии подчеркивают, что суммарно по трем инфекциям еженедельно фиксируют порядка 500-600 тысяч подтвержденных случаев.

С 2026 года в России врачи применяют вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат уже работает, а в 2027 году в систему обязательного медицинского страхования добавят еще два персонализированных лекарства.