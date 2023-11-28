Покаявшийся в "пьяной езде" мэр из ХМАО уходит в отставку

Глава Березовского района Павел Артеев, который сегодня в соцсетях признался в "пьяной езде", объявил об отставке, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" чиновник пишет, что решение было непростым, однако он "должен был это сделать".

"Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового. Осознаю, что своим проступком подвел руководство региона, коллектив администрации района, всю команду. Поэтому считают свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам", - написал Артеев.

Напомним, сегодня утром чиновник признался в социальных сетях, что в ночь с 24 на 25 ноября в Березово он управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мэра задержали полицейские.

По данным СМИ, глава района не справился с управлением и совершил выезд в кювет. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на месте отказался, после чего сотрудником полиции было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, где в присутствии дежурного врача от прохождения освидетельствования также отказался. На него был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.