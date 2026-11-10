На Урале рассматривают дело о ДТП с мотоциклистом, который загадочно исчез

В уральском городе Ирбит слушается дело о ДТП с участием мотоциклиста. После аварии он загадочно исчез.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось 30 августа 2025 года. Женщина-водитель, не имевшая права управления из-за истекшего водительского удостоверения, выезжала со второстепенной дороги на главную. Как показало расследование, она не уступила дорогу мотоциклу, который ехал по главной дороге, создала помеху и допустила с ним столкновение.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, которые были расценены как тяжкий вред здоровью. Потерпевший перенес кому, а спустя некоторое время бесследно пропал при невыясненных обстоятельствах.

Сегодня Ирбитский районный суд приступил к допросу свидетелей. Сама водитель своей вины не признает. Решение по делу будет вынесено позже.