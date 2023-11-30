Покаявшийся в "пьяной езде" бывший мэр ХМАО займет должность топ-менеджера "Юграэнерго"

Покаявшийся в "пьяной езде" бывший мэр Березовского района Павел Артеев займет должность топ-менеджера "Юграэнерго", сообщает NEFT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он займет должность заместителя генерального директора в "Югорской энергетической компании децентрализованной зоны". Будет отвечать за Березовский района.

Напомним, 28 ноября чиновник признался в социальных сетях, что в ночь с 24 на 25 ноября в Березово он управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мэра задержали полицейские.

По данным СМИ, глава района не справился с управлением и совершил выезд в кювет. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на месте отказался, после чего сотрудником полиции было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, где в присутствии дежурного врача от прохождения освидетельствования также отказался. На него был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.