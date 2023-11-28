Мэра из ХМАО исключили из "Единой России" после "пьяной езды"

Мэра из ХМАО Павла Артеева исключили из "Единой России" после "пьяной езды", сообщает NEFT со ссылкой на источник внутри регионального отделения партии.

Причиной стали действия, дискредитирующие партию.

Получить официальный комментарий в региональном отделении партии Накануне.RU не удалось.

По данным "Муксун ФМ", депутаты думы Березовского района не торопятся отправлять Павла Артеева в отставку. Председатель думы Зульфия Канева воздержалась от комментариев, однако уточнила, что пока речи об отставке главы района не идет. Зампред комиссии по бюджету в районной думе Владислав Лазаренко, считает, что Артеев сам должен решить, уходить или нет. Зампред комиссии по муниципальному хозяйству Магомет Арапханов отметил, что правонарушение имеется, но его не нужно распространять на профессиональную деятельность главы. Также он заявил, что за два года на посту руководителя Березовского района Павел Артеев показал себя с положительной стороны.