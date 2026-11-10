В Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием "большегруза"

Сегодня на 270-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "ГАЗель" и грузовика "СИТРАК". Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель грузовика "СИТРАК", двигаясь в направлении Ханты-Мансийска, не учёл погодные условия. Транспортное средство занесло, и оно выехало на полосу встречного движения, где совершило наезд на припаркованный на обочине автомобиль "ГАЗель". От удара "СИТРАК" опрокинулся.

В результате ДТП водитель "ГАЗели", находившийся в кабине, погиб на месте.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.