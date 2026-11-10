Игорь Мартынов поздравил астраханских полицейских и ветеранов органов правопорядка с профессиональным праздником

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Астраханской области с профессиональным праздником.

"От имени Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Служба в органах правопорядка — это ежедневный труд, требующий мужества, самоотверженности и преданности долгу. Вы стоите на страже безопасности наших граждан, защищаете законность и правопорядок в регионе. Каждый день вы сталкиваетесь с ситуациями, где от ваших решений зависят судьбы людей, и каждый раз находите в себе силы действовать решительно и справедливо", - подчеркивается в поздравлении.

Игорь Мартынов отметил, что сегодня перед правоохранителями стоят новые серьезные задачи: противодействие терроризму и экстремизму, борьба с киберпреступностью и мошенничеством, обеспечение правопорядка в условиях специальной военной операции.

Особые слова благодарности председатель Думы Астраханской области адресовал ветеранам органов внутренних дел.

"Ваш многолетний опыт, преданность профессии и личный пример вдохновляют новые поколения сотрудников нести службу достойно. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и семейного благополучия", - высказал пожелания Игорь Мартынов.